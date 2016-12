Team Canada erreicht Final in Davos

Nach dem 3:2 gegen Dinamo Minsk steht das Team Canada als erster Finalist des Spengler Cups fest. Damit winkt den «Ahornblättern» die Chance auf die Titelverteidigung.

Team Canada besiegt Minsk Minsk - Team Canada: Die Tore Genoway: «Unser Boxplay war heute sehr gut» (engl.) Ellison: «Ihr Goalie war stark» (engl.) Team Canada besiegt Minsk 1:59 min, vom 30.12.2016

Minsk - Team Canada: Die Tore 2:45 min, vom 30.12.2016

Genoway: «Unser Boxplay war heute sehr gut» (engl.) 0:35 min, vom 30.12.2016

Ellison: «Ihr Goalie war stark» (engl.) 0:31 min, vom 30.12.2016

Pouliot hat bei allen 3 kanadischen Toren seinen Stock im Spiel

Zwei Tore fallen in doppelter Überzahl

Den Kanadiern winkt die Chance auf die Titelverteidigung

Nur 5 Tore trotz 60 Chancen. Wer die beiden prägenden Figuren des Duells zwischen Minsk und Team Canada waren, ist leicht zu erraten: Die Goalies Zachary Fucale (Canada) und Ben Scrivens (Minsk) stoppten Mal für Mal die gegnerischen Stürmer.

Der Monstersave von Zachary Fucale

Die wohl spektakulärste Parade zeigte Fucale, der 2013 von den Montreal Canadiens gedraftet wurde, gleich zu Beginn des Mitteldrittels, als er in doppelter Unterzahl mirakulös rettete.

Überharte Weissrussen im Startdrittel

Bereits in den ersten 20 Minuten hatten die Kanadier die Weichen auf Sieg gestellt: In der 8. Minute versorgte Marc-Antoine Pouliot den Puck in der hohen Ecke, Chris DiDomenico doppelte nach 15 Minuten bei 5 gegen 3 nach. Zwei überharte Checks der Weissrussen sowie eine Unsportlichkeit von Scrivens hatten zu den Strafen geführt.

2 Strafen nach 2 überharten Checks gegen Minsk

Andrei Stepanow gelang für das KHL-Team in der 22. Minute zwar der Anschlusstreffer, zu mehr reichte es dem Spengler-Cup-Sieger von 2009 aber nicht mehr. Den Kanadiern gelang die Siegsicherung in der 53. Minute durch Charles Genoway. Zuvor hatten sie bei insgesamt 3 Pfostenschüssen Pech.

Hektische Schlussphase

Matt Ellison mit einem «One-Timer» in doppelter Überzahl gelang in der 56. Minute noch der zweite Anschlusstreffer. In der Schlussphase fiel der Ausgleich nicht mehr, obwohl Scrivens 2 Minuten vor Ende einem 6. Feldspieler Platz machte.

Team Canada winkt damit die Chance, den Titel aus dem letzten Jahr zu verteidigen. 2015 hatten die «Ahornblätter» Lugano im Final bezwungen.

