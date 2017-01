Fussball-News: Europäische Sperre für Partizan Belgrad

Wegen unbezahlter Schulden darf Partizan Belgrad in näherer Zukunft nicht am europäischen Geschäft teilnehmen.

Partizan Belgrad darf wegen unbezahlter Schulden in der nächsten Saison weder an der Champions League noch an der Europa League teilnehmen. Sollte sich der Klub in diesem Jahr nicht für einen europäischen Wettbewerb qualifizieren, würde die Sperre entweder 2018/19 oder allenfalls 2019/20 wirksam. Laut der UEFA schuldet Partizan Belgrad dem serbischen Fiskus rund 2,5 Millionen Euro.