Fussball-News: Yakin übernimmt Schaffhausen

Murat Yakin wird neuer Trainer beim FC Schaffhausen. Und: Sion-Präsident Christian Constantin verlängerte den Vertrag mit Trainer Peter Zeidler bis Sommer 2018.

Der neue Trainer in Schaffhausen heisst Murat Yakin. Der 42-jährige Basler einigte sich mit dem Tabellenletzten der Challenge League vorerst auf einen Vertrag bis zum Ende der aktuellen Saison. Via Basel über Spartak Moskau landet Yakin also in der zweithöchsten Schweizer Spielklasse. In Schaffhausen, wo im Februar das neue Stadion eröffnet wird, ist der Liga-Erhalt das vordringliche Ziel für den nächsten Frühling.

Sion-Präsident Christian Constantin verlängert den Vertrag mit Coach Peter Zeidler bis Sommer 2018. Der 54-jährige Deutsche hatte Ende August die Nachfolge des Franzosen Didier Tholot angetreten. Seither führte er die Walliser vom letzten auf den 3. Rang. So gut war der FC Sion bei Saisonhälfte seit 2006 nie mehr platziert gewesen.