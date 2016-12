Benaglio schlägt Sommer – Djourou verschiesst Elfmeter

In den Dienstagspielen der 16. Bundesliga-Runde setzten die «Wölfe» mit Captain Benaglio den Aufwärtstrend mit dem 2. Sieg in Folge fort. Hamburg und Frankfurt gewannen ebenfalls.

Yann Sommer verliert im Torwart-Duell mit Diego Benaglio

Marwin Hitz holt mit Augsburg einen Punkt in Dortmund

Johann Djourou verschiesst Elfmeter – und siegt trotzdem

Granit Xhaka wird in Gladbach verabschiedet

Beim 1:1-Ausgleich durch Thorgan Hazard holte sich Goalie Diego Benaglio zwar keine guten Noten ab. Doch Mario Gomez (57.) sicherte den «Wölfen» mit seinem 2:1-Siegtreffer die drei Punkte. Damit bleibt Yann Sommers Gladbach erneut auf einem Nuller sitzen – für Coach André Schubert dürfte es langsam eng werden.

Beim Heimteam wurde vor dem Spiel Granit Xhaka verabschiedet. Der Nati-Spieler verliess die Borussen im Sommer nach 4 Jahren in Richtung London zu Arsenal.

Borussias Präsidium und Geschäftsführer Stephan Schippers haben Granit Xhaka vor #BMGWOB offiziell verabschiedet. #fohlenelf pic.twitter.com/FApq81kZRx — Borussia (@borussia) 20. Dezember 2016

Hamburg schlägt Schalke – Djourou verschiesst Elfmeter

Bobby Wood und Nicolai Müller schossen die Tore beim 2:1-Heimsieg der «Rothosen» über Schalke. Bei den Hanseaten spielte Johan Djourou durch und verschoss beim Stand von 1:0 einen Elfmeter. Donis Avdijajs gelang noch das späte Anschlusstor (89.).

Frankfurt bodigte im Rhein-Main-Derby Mainz mit 3:0. Aymen Barkok und Branimir Hrgota (2) erzielten die Tore. Jhon Cordoba sah kurz nach der Pause direkt Rot.

Dormunder (Negativ)-Serie geht weiter

Zum 7. Mal in Folge geriet der BVB in einem Pflichtspiel mit 0:1 in Rückstand. Dieses Mal war es der Augsburger Ji Dong-Won, der die Dortmunder in Rücklage brachte. Ousmane Dembele konnte Marwin Hitz zwar noch bezwingen, zu mehr als dem 1:1 reichte es dem Heimteam aber nicht mehr. Damit bleiben die Dortmunder zum 3. Mal in Serie sieglos. Kleines Trostpflaster: Die Heimserie von nun 29 Ligaspielen ohne Niederlagen bleibt für den BVB somit bestehen.

