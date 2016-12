Fussball-News: Baum steigt bei Augsburg zum Cheftrainer auf

Schuster-Nachfolger Manuel Baum steigt beim FC Augsburg von der Interimslösung zum Cheftrainer auf. Und: Ex-Star Paul Gascoigne nach Alkoholexzess ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Beförderung des 37-jährigen Manuel Baum gab Augsburg am Mittwoch bekannt. Der Nachwuchstrainer hatte sich dem Klub von Nati-Goalie Marwin Hitz nach der Entlassung von Dirk Schuster am 14. Dezember mit 4 Punkten aus 2 Spielen empfohlen.

England-Ikone Paul Gascoigne haben seine Alkoholprobleme wieder einmal einen Spital-Aufenthalt beschert. Laut britischen Medienberichten soll der 49-Jährige in einem Hotel im Osten von London eine Auseinandersetzung angezettelt haben. Bei einem Sturz habe sich Gascoigne dann am Kopf verletzt, worauf er in ein Spital eingeliefert werden musste.

Der argentinische Stürmer Carlos Tevez wird seine Hochzeit in Uruguay nicht nur in guter Erinnerung behalten. Nach der Rückkehr in ein Luxusviertel von Buenos Aires mussten der 32-Jährige und seine Frau feststellen, dass Tevez' Anwesen ausgeraubt worden war. Die Einbrecher hatten sich offenbar über eine Baustelle der Nachbarvilla Zutritt verschafft.