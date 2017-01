Fussball-News: Hull verpflichtet neuen Trainer

Das Tabellenschlusslicht der Premier League holt den Portugiesen Marco Silva als Nachfolger des entlassenen Mike Phelan. Und: In der Primera Division gibt es beim Letzten ebenfalls einen Trainerwechsel.

Der 39-jährige Marco Silva hatte in der vergangenen Saison Olympiakos Piräus zum Meistertitel in Griechenland geführt, zuvor war er in seiner Heimat bei Estoril und Sporting Lissabon als Trainer tätig. Aufsteiger Hull City mit dem Schweizer Torhüter Eldin Jakupovic liegt nach 20 Runden der Premier League mit 13 Punkten am Tabellenende. Das Team ist nach gutem Saisonstart seit dem 6. November ohne Sieg und hatte sich am Dienstag von Mike Phelan getrennt.

Auch in Spanien hat der Tabellenletzte auf die sportliche Misere reagiert: Osasuna trennt sich von Joaquin Caparros und ersetzt ihn durch den bisherigen Sportdirektor Petar Vasiljevic. Nach 16 Partien liegt Osasuna mit nur einem Siegen und sieben Punkten auf dem letzten Platz der Primera Division.