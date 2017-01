Fussball-News: Ödegaard wechselt zum SC Heerenveen

Martin Ödegaard wechselt leihweise von Real Madrid zum holländischen Erstligisten SC Heerenveen. In Madrid kam der 18-jährige norwegische Nationalspieler kaum zum Einsatz.

Martin Ödegaard kam vor 2 Jahren zu Real Madrid und wurde als Wunderkind betitelt. Schon damals wurde er wegen seiner Beweglichkeit mit Lionel Messi verglichen. Bayern, Arsenal, Liverpool, Ajax und weitere europäische Toppclubs wollten den jungen Superstar verpflichten, doch er entschied sich für Madrid. Der Traum, mit Ronaldo und Co spielen zu dürfen, löste sich aber schnell in Luft auf. In der Primera Division kam er nur zu wenigen Einsätzen. Stattdessen spielte er die meiste Zeit in der zweiten Mannschaft der Königlichen.

Ödegaard gab im Alter von 15 Jahren als jüngster Spieler für ein A-Nationalteam sein Debüt.