Perfekter Jahresausklang: Chelsea baut seinen Rekord aus

Chelsea geht als unangefochtener Leader der Premier League ins neue Jahr. Die «Blues» feiern in der 19. Runde beim 4:2 gegen Shaqiris Stoke City den 13. Sieg in Folge.

Die Zahlen zur 19. Runde:

Chelsea schraubt mit dem 13. Vollerfolg in Serie seinen Klubrekord in die Höhe

seinen Klubrekord in die Höhe José Mourinho feiert dank dem 2:1 von ManUnited über Middlesbrough seinen 150. Sieg als Trainer in der Premier League

in der Premier League Erst eine Doublette im Minutentakt ( Martial/ Pogba) bringt die «Red Devils» in der Schlussphase auf die Siegerstrasse

Chelsea entschied die Partie gegen Stoke für einmal nicht aufgrund seiner kaum zu überwindbaren Abwehr – in den letzten 10 Spielen hatten nur 2 Gegentreffer resultiert. Vielmehr war diesmal das Prunkstück die Offensive.

Zum Matchwinner avancierte der Brasilianer Willian, der auf den zweimaligen Ausgleich der Gäste seine Farben jeweils wieder in Führung schoss. Verlierer Stoke blieb derweil zum 5. Mal in Folge sieglos. Xherdan Shaqiri stand wieder in der Startelf, nachdem er zuvor zweimal gefehlt hatte.