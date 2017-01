Tottenham dank «Hurricane» auf Rang 2

Tottenham hat dank einem deutlichen 4:0-Sieg gegen West Bromwich vorübergehend Rang 2 in der Premier League erobert.

Tottenham hat in der Premier League den 6. Sieg in Serie bejubeln dürfen. Verantwortlich für den ungefährdeten 4:0-Heimsieg über West Bromwich zeichnete in erster Linie Harry Kane: Der englische Teamstürmer schnürte zwischen der 12. und der 82. Minute einen Dreierpack. Damit hält der «Hurricane» bei 5 Toren in den letzten 4 Ligaspielen.

Die «Spurs» überholten dank dem Sieg vorübergehend Liverpool und liegen hinter Chelsea auf dem 2. Rang. Jedoch können die «Reds» mit einem Sieg bei ihrem Gastspiel am Sonntag bei Manchester United wieder vorlegen.