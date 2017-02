Ben Khalifa bringt Lausanne mit dem 3:4 nochmals heran

Kann Lausanne erneut gut starten?

Zu Beginn der Hinrunde zeigte die Formkurve der Westschweizer deutlich nach oben. Für einen Aufsteiger eher ungewöhnlich, fand sich Lausanne weit oben in der Tabelle wieder. Am Ende der Vorrunde jedoch, reihte die Mannschaft Niederlage an Niederlage. Ganze 7 Spiele ging man ohne Punkte vom Platz. Immerhin gab es in der 18. und letzten Runde noch ein Unentschieden in Vaduz. Trotz dieser Baisse räumte Coach Fabio Celestini an der „SFL Awards Night“ den Titel „SFL Best Coach 2016“ ab.