Bunjaku wechselt in die 2. Bundesliga

Heute, 11:05 Uhr

Albert Bunjaku verlässt den FC St.Gallen und wechselt zum FC Erzgebirge Aue in die 2. Deutsche Bundesliga. In der Ostschweiz stand Bunjaku nur noch selten in der Stammelf.

Bunjakus letzter Treffer für St. Gallen 0:23 min, aus sportpanorama vom 6.11.2016 Für den 33-jährigen Albert Bunjaku kommt die Anstellung bei Erzgebirge Aue zur richtigen Zeit. In St.Gallen wurde er unter Trainer Joe Zinnbauer nur noch selten von Anfang an eingesetzt. In den insgesamt 70 Spielen für die Ostschweizer schoss Bunjaku 14 Tore. Diese Saison war er 3 Mal erfolgreich. Der FC Erzgebirge Aue steht zur Zeit auf dem vorletzten Platz der 2. Bundesliga und braucht Verstärkung. Mit Bunjaku haben sie nun einen erfahrenen Bundesliga-Akteur. Der kosovarische Nationalspieler, der auch sechs Spiele für die Schweizer A-Nati absolvierte, war zwischen 2005 und 2014 für Paderborn, Nürnberg und den 1. FC Kaiserslautern in den beiden Bundesligen im Einsatz. Bunjaku unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2019. Bunjaku hat sein erstes Training beim neuen Klub hinter sich Nach dem Training gleich mit dem 1. Interview im #Veilchen-Outfit. Albert #Bunjaku. #VeilchenCamp2017#TorrePacheco pic.twitter.com/zF29YBoExv — FC Erzgebirge Aue (@FCErzgebirgeAue) 12. Januar 2017

sda/zeb