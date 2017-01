SL-Testspiele: Vaduz unterliegt dem SC Freiburg

Die Super-League-Teams stecken bereits in ihrer Rückrunden-Vorbereitung. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen im Überblick.

Aktuelle Testspiele

6. Januar: St. Gallen - Winterthur 4:1

Tore FCSG: Aleksic, Chabbi, Buess, Cueto

8. Januar: SC Freiburg - Vaduz 3:1

Tor Vaduz: Schürpf

10. Januar: Basel - Le Mont in Münchenstein

10. Januar: YB - Schaffhausen in Bern

10. Januar. Sion - Wolfsburg in La Manga (Sp)