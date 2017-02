Steffen verpasst das 4:0

Überlegene 1. Hälfte des Heimteams

Bereits in der 2. Minute konnte der FCB das Spiel in die gewünschten Bahnen lenken und deutete seine Stärke an. Der Norweger Elyounoussi zeigte allen voran eine starke Leistung und schoss alle bisherigen Tore. Lugano kam nur einmal zu einem gefährlichen Abschluss durch Sadiku. Man merkte den Gästen an, dass sie mit einem neuen Trainer agieren.