«Triple-Doubles» am Laufmeter: Westbrook lässt nicht locker

Halbzeit in der Regular Season der NBA und Russell Westbrook von den Oklahoma City Thunder schraubt weiter an seinen fantastischen Werten.

Ein «Triple-Double» ist für einen Basketballer eine grosse Sache. In einer Partie zweistellige Werte in 3 verschiedenen Kategorien – in der Regel bei den Punkten, Rebounds und Assists – zu erreichen, ist eine Herausforderung.

Für Russell Westbrook sind «Triple-Doubles» Alltag geworden. Deren 20 hat der Pointguard in 42 Saisonspielen bereits erzielt, das letzte in der Nacht auf Montag.

Im exklusiven Zirkel

20 oder mehr «Triple-Doubles» in einer Qualifikation haben bislang nur 2 NBA-Spieler erreicht: Oscar Robertson (5 Mal) und Wilt Chamberlain (2). Den Rekord hält Robertson mit total 41 in der Saison 1961/62.

Auch Johan Djourou ist begeistert MVP https://t.co/TCDza2OH57 — Johan Djourou (@JohanDjourou) 16. Januar 2017

Was noch beeindruckender ist: Westbrook kommt in der aktuellen Saison auf einen «Triple-Double»-Schnitt. Der Olympiasieger von 2012 hat 30,9 Punkte, 10,7 Rebounds und 10,5 Assists pro Partie erreicht. Unfassbar gute Werte.

Bislang ist es in der NBA-Historie erst einem Spieler gelungen, eine «Triple-Double»-Saison zu spielen: Robertson vor 55 Jahren. Westbrook hat sich an seine Fersen geheftet.