Cologna: «Ich glaube, dass einiges möglich ist»

1. Dario Cologna (30): Mit Gewissheit eines guten Aufbautrainings Dario Cologna bleibt bei der Zielsetzung recht vage. Dennoch macht der Bündner kein Geheimnis daraus, dass er sich trotz harzigem Saisoneinstieg weit vorne einreihen möchte. Zuoberst auf der Rechnung hat er die Norweger. Wichtig wird für den Bündner sein, dass er zum Auftakt im Sprint nicht zu viel Zeit auf die Allrounder einbüsst. «Habe schon gezeigt, dass ich eine gute Tour laufen kann» 3:11 min, vom 30.12.2016

2. Nathalie von Siebenthal (23): Rang 14 ist die Vorgabe Die Berner Oberländerin verspürt vor ihrem bereits 3. Tour-Start eine grosse Vorfreude. Wichtig ist, dass sie die Defizite im Klassisch-Stil, die sie in dieser Saison bislang begleiteten, ausmerzen kann. Nathalie von Siebenthal will sich an ihren Ergebnissen in den Vorjahren (2016: 15. Rang und 2015: 17. Rang) orientieren und gerne noch einen weiteren Schritt nach vorn machen. «Habe den Anstieg zur Alpe Cermis geprobt» 1:53 min, vom 30.12.2016

3. Jovian Hediger (26): Im Sprint die Halbfinals im Visier Sprintspezialist Hediger näherte sich am Freitagmorgen im Training erstmals an die Strecke anlässlich der 1. Etappe im Val Müstair heran. Der Romand geht mit viel Respekt an die Sache heran. «Der Kurs ist anspruchsvoll, vielleicht noch etwas steiler als jener in Davos. Es gilt, nicht zu schnell anzugehen und gut einzuteilen.» «Auf dieser Strecke ist man nur einmal blau» 2:56 min, vom 30.12.2016