Ein Jahr danach: Cologna wieder auf dem Podest

Dario Cologna hat an der Tour de Ski seine aufstrebende Form bestätigt. Der Münstertaler wird im Skiathlon (10 + 10 km) Dritter und feiert den ersten Podestplatz seit einem Jahr.

Ustjugows unglaublicher Antritt gegen Sundby und Cologna 1:23 min, vom 3.1.2017

Cologna musste sich im Ziel in Oberstdorf nur Titelverteidiger Martin Johnsrud Sundby und Leader Sergej Ustjugow geschlagen geben. Der Russe setzte sich dank einem unwiderstehlichen Antritt beim letzten Aufstieg im Sprint 6 Zehntel vor dem Norweger durch. Cologna verlor eine Sekunde.

Sundbys Irrweg und warum das Feld auf ihn wartete

Mit Toni Livers (22.) und Jonas Baumann (28.) liefen zwei weitere Schweizer in die Punkteränge. Roman Furger belegte Platz 33.

Malheur kostet Sundby Zeit

Ein Malheur unterlief während des Skiathlons Sundby. Der Norweger bog nach der 5. von 8 Runden bei Start und Ziel falsch ein und musste einen Umweg laufen. Er fiel damit aus der Entscheidung um Bonussekunden, Cologna (2.) und Ustjugow (1.) profitierten.

Cologna neu Gesamt-Vierter

Der Münstertaler sammelte total 13 Bonussekunden und erreichte damit sein Ziel, im Gesamtklassement Boden gut zu machen. Der 30-Jährige schiebt sich vom 6. auf den 4. Platz vor und liegt neu 1:25 Minuten hinter Ustjugow zurück. Sundby (+ 29 s) und der Kanadier Alex Harvey (+ 1:09) folgen hinter dem Russen.

Für Cologna geht in Oberstdorf eine Durststrecke zu Ende. Am 6. Januar 2016 war Cologna – an gleicher Stelle – letztmals auf dem Podest gestanden (15 km klassisch, 2. Platz). «Es hat Spass gemacht», resümierte ein zufriedener Cologna.

Podestgefühle bei Cologna

Ihm sei die podestlose Zeit gar nicht so lange vorgekommen. «Ich brach die Saison letztes Jahr nach der Tour ja ab und im Sommer hatte ich keine Möglichkeiten, Podestplätze zu holen», meinte er. Dennoch sei es natürlich ein schönes Gefühl.

Am Mittwoch wird die Tour in Oberstdorf mit dem 15-km-Verfolgungsrennen in der freien Technik fortgesetzt.

Cologna: «Bin ziemlich zufrieden» 1:18 min, vom 3.1.2017

