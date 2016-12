Tour de Ski so offen wie selten – 2 Schweizer mit Ambitionen

Vor der 11. Tour de Ski gestaltet sich die Ausgangslage offen wie lange nicht mehr. Dario Cologna ist nicht (mehr) der Topfavorit, Nathalie von Siebenthal darf mit einem Top-Ten-Platz liebäugeln.



Dario Cologna hat Steigerungspotenzial, Nathalie von Siebenthal Ambitionen

Ausgerechnet der Start in der Heimat Val Müstair könnte sich für den Münstertaler Dario Cologna als grösstes Hindernis für eine erfolgreiche Tour de Ski herausstellen. Der Auftakt an Silvester erfolgt mit einem Skatingsprint, und in dieser Disziplin blieb der dreifache Toursieger in dieser Saison jeweils weit von einer Finalqualifikation entfernt.

Cologna ist in diesem Jahr nicht der Topfavorit. Dafür waren seine Resultate zu unbeständig. Nur zweimal, als Siebter über 10 km in Lillehammer und als Zehnter über 30 km in Davos, lief Cologna in die Top Ten. Kleine Fragezeichen bestehen um den Gesundheitszustand nach seiner Erkältung vor Weihnachten.

Für den Schweizer Teamchef Christian Flury ist Martin Johnsrud Sundby, der Sieger von 2014 und 2016 (der Sieg 2015 wurde ihm nachträglich wegen des nicht erlaubten Gebrauchs des Asthmamittels Salbutamol aberkannt), erneut der Mann, den es zu schlagen gilt.

Von Siebenthal und Norwegen hoffen auf Bestätigung

Bei den Frauen strebt Nathalie von Siebenthal mindestens die Bestätigung ihres 15. Platzes vom Vorjahr an. «Ein Top-Ten-Platz ist für Nathalie möglich», glaubt Flury. «Dafür muss aber alles zusammenpassen.» Die 23-jährige Berner Oberländerin lief in jedem Distanzrennen im Skating-Stil in dieser Saison in die ersten 15 (6., 12. und 15.).

Nach der Dopingsperre von Vorjahressiegerin Therese Johaug und dem freiwilligen Verzicht von Marit Björgen wird es in diesem Jahr eine neue Gesamtsiegerin geben. Diese dürfte wohl dennoch aus Norwegen kommen. Mit Heidi Weng und Ingvild Flugstad Östberg stehen zwei Skandinavierinnen an der Spitze des Weltcups.

Die Etappen der Tour de Ski 2016/17 Datum

Ort

Männer Frauen

31.12.

Tschierv/Val Müstair Skating-Sprint

Skating-Sprint 01.01. Tschierv/Val Müstair 10 km klassisch

5 km klassisch

03.01. Oberstdorf 20 km Skiathlon

10 km Skiathlon

04.01. Oberstdorf 15 km Skating (Verfolgung)

10 km Skating (Verfolgung)

06.01. Toblach 10 km Skating

5 km Skating

07.01. Val di Fiemme

15 km klassisch (Massenstart)

10 km klassisch (Massenstart)

08.01. Val di Fiemme

9 km Skating (Verfolgung)

9 km Skating (Verfolgung)



