Van der Graaff fehlt nur eine halbe Sekunde fürs Podest

Männer: 1. Sergej Ustjugow (RUS) 3:00,50. 2. Federico Pellegrino (ITA) 2,03 zurück. 3. Finn Haagen Krogh (NOR) 2,80. 4. Martin Johnsrud Sundby (NOR) 3,52. 5. Lucas Chanavat (FRA) 10,25. 6. Alex Harvey (CAN) 15,93. – In den Viertelfinals ausgeschieden: 13. Dario Cologna. 17. Roman Furger. 19. Jovian Hediger. 29. Erwan Käser. - In der Qualifikation ausgeschieden: 49. Jason Rüesch. 56. Jonas Baumann. 73. Curdin Perl. 83. Toni Livers.