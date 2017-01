Fortschritte bei Ammann

Heute, 15:26 Uhr

Simon Ammann hat in der Qualifikation des Tournee-Springens in Innsbruck Selbstvertrauen tanken können. Der Toggenburger zeigte sich klar verbessert was die Weite betrifft.

Bild in Lightbox öffnen. Simon Ammann klassierte sich am Bergisel mit 127 m auf dem 22. Platz und meisterte die Qualifikationshürde mühelos. Bei der Landung musste der 35-Jährige allerdings wie gewohnt überdurchschnittlich hohe Abzüge in Kauf nehmen. «An einem Tag wie heute sieht man, wie sehr wir an meinen Sprüngen arbeiten. Natürlich ist es nicht optimal, dass dies während der Vierschanzentournee geschieht. Aber ein solcher Qualisprung ist schon sehr viel wert», erklärte Ammann. Finaldurchgang muss das Ziel sein Im ersten Durchgang des dritten Wettkampfs der Vierschanzentournee bekommt es der Schweizer am Mittwoch im K.o.-Duell mit dem Tschechen Roman Koudelka zu tun. Zuletzt in Oberstdorf und in Garmisch-Partenkirchen hatte Ammann den Finaldurchgang der besten 30 deutlich verpasst. Kraft segelt weit – Stoch pausiert Sieger der Qualifikation wurde mit einer Weite von 134,5 m der Österreicher Stefan Kraft. Tournee-Leader Kamil Stoch liess die Qualifikation als Vorqualifizierter wie schon in Garmisch-Partenkirchen aus. Ammanns Vergleich mit Obelix: «Bin halt in den Skisprung-Topf... 3:24 min, vom 3.1.2017 Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 01.01.2017, 13:55 Uhr

sda/rek