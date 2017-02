Wintersport: Kombinierer Tim Hug kommt in Form

Nordisch-Kombinierer Tim Hug hat beim Weltcup im südkoreanischen Pyeongchang sein Saison-Bestresultat realisiert. Der Solothurner kam auf den 6. Schlussrang. Und: Das Langlauf-Duo Käser/Cologna enttäuscht.

Tim Hug glänzt beim Kombi-Wettkampf 0:48 min, vom 5.2.2017

Nordische Kombi: Hug glänzt erneut

Knapp drei Wochen vor der WM in Lahti hat Tim Hug in Pyeongchang, dem Olympia-Gastgeberort von 2018, den starken 6. Rang erreicht. Nach dem Springen, in dem er von günstigen Windbedingungen profitierte, hatte der Solothurner gar auf Platz 3 gelegen. Gegen die starken deutschen Läufer büsste er in der Loipe noch 3 Ränge ein. Die Weltcup-Dominatoren Johannes Rydzek und Eric Frenzel feierten einen deutschen Doppelsieg.

Langlauf: Magere Schweizer Leistung

Erwan Käser und Gianluca Cologna konnten im Teamsprint in Pyeongchang nicht mit den Besten mithalten. Sie verloren kontinuierlich Zeit auf die Top-Teams und kamen 70 Sekunden nach den siegreichen Russen als 11. ins Ziel. Gleb Retiwych, der am Freitag schon den Einzelsprint gewonnen hatte, setzte sich im Fotofinish gegen den Franzosen Lucas Chavanat durch. Bei den Frauen gewann Schweden. Schweizerinnen waren nicht am Start.