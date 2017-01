Wintersport: Schweizer Skicrosser räumen ab

Einen Tag nach Armin Niederers Sieg in Mals (It) schlagen die Schweizer Skicrosser erneut zu. Im 2. Rennen setzte sich Alex Fiva durch, Niederer (3.) und Fanny Smith (2.) rundeten das starke Teamergebnis ab. Hier geht es zu weiteren Wintersport-News.

Starke Schweizer Skicrosser (mit ital. Live-Kommentar) 1:39 min, vom 15.1.2017

Die Schweizer Skicrosser bleiben im Südtirol auf der Überholspur

Biathlet Benjamin Weger schafft es gerade noch hauchdünn in die Top 20

Skicross: 3 Schweizer Podestplätze auf einen Schlag

Beim 2. Rennen in Mals kam Alex Fiva zu seinem 9. Weltcupsieg. Der Bündner wurde auf dem Treppchen flankiert von Armin Niederer. Der Sieger vom Vortag bestätigte seine starke Form mit Rang 3. Fanny Smith fuhr im Südtirol als Zweite ihren bereits 3. Podestplatz in diesem Winter heraus. Die Romande preschte kurz vor dem Ziel noch nach vorn und musste sich nur Marielle Thompson (Ka) geschlagen geben.

Biathlon: Fourcade unantastbar, Weger zurückgebunden

Gegen Überflieger Martin Fourcade war auch in der Verfolgung von Ruhpolding kein Kraut gewachsen. Der Franzose heimste bereits seinen 10. Sieg in dieser Saison ein. Die Schweizer verloren bei leichtem Schneetreiben etwas an Terrain. Benjamin Weger rutschte nach einer schwachen letzten Runde von Platz 11 auf 20 ab. Mario Dolder buchte als 26. weitere Weltcup-Punkte.

