Wintersport: Weger bei Millimeter-Entscheidung in den Top 10

Beim Biathlon-Massenstart der Männer in Oberhof (De) läuft Benjamin Weger nach nur einem Schiessfehler auf Platz 10. Deutschland feiert einen Doppelsieg. Hier gehts zu den Wintersport-News des Tages.

Benjamin Weger erreichte in Oberhof seinen dritten Top-10-Platz in diesem Weltcup-Winter. Der 27-jährige Walliser überquerte die Ziellinie beim Massenstartrennen über 15 km nach nur einem Schiessfehler als Zehnter. Der Sieg ging an den Deutschen Simon Schempp vor dessen Landsmann Erik Lesser und dem Franzosen Martin Fourcade. Die ersten drei waren durch lediglich vier Zehntelsekunden getrennt. Für Schempp war es der elfte Weltcupsieg.

Der 2. Lauf von Rico Peter in Altenberg

Bob: Peter fährt am Podest vorbei

Nachdem beim Bob-Weltcup in Altenberg (De) im 2er-Bob noch Francesco Friedrich triumphiert hatte, ging der Sieg am Sonntag im grossen Schlitten an seinen Landsmann Johannes Lochner. Der 26-Jährige feierte seinen ersten Weltcup-Sieg. Rico Peter, der einzige Schweizer am Start, wurde mit 0,92 Sekunden Rückstand 5. und verpasste das Podest um 0,25 Sekunden. Der Luzerner vergab eine bessere Klassierung im 1. Lauf. Im 2. Durchgang fuhr Peter die drittschnellste Zeit, vermochte sich aber rangmässig nicht mehr zu verbessern.

