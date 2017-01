Gut kehrt in Maribor aufs Podest zurück

Lara Gut ist beim Riesenslalom von Maribor zum 7. Mal in dieser Saison aufs Podest gefahren. Die Tessinerin musste sich nur Tessa Worley und Sofia Goggia geschlagen geben. Mikaela Shiffrin fiel auf Rang 4 zurück.

Das Podest

1. Tessa Worley (Fr) 2:16,96

2. Sofia Goggia (It) +0,16

3. Lara Gut (Sz) +0,25

Lara Gut legte den Grundstein für ihren 7. Podestplatz in diesem Winter mit einem ausgezeichneten 2. Lauf, dank dem sie souverän die Führung übernahm. Um einen Podestplatz musste die Tessinerin aber zittern, weil auch Sofia Goggia und die spätere Siegerin Tessa Worley perfekte Läufe in den Schnee zauberten. Weil aber ausgerechnet Mikaela Shiffrin, Führende bei Halbzeit, auf Rang 4 zurückfiel, verteidigte Gut ihren 3. Platz.

Für die 24-Jährige ist es der erste Podestplatz überhaupt in Maribor. Ihr bestes Ergebnis datierte von 2009, als sie an selber Stätte Sechste geworden war. Als Dritte hat Gut zudem eine «Mini-Durststrecke» beendet, musste sie sich in den beiden Riesenslaloms von Semmering doch mit den Plätzen 4 und 6 begnügen.

Die weiteren Schweizerinnen

16. Wendy Holdener +2,60

17. Simone Wild +2,84

20. Mélanie Meillard +3,10

25. Rahel Kopp +3,58

Insbesondere für eine Schweizerin wäre in Slowenien womöglich mehr dringelegen. Simone Wild, die bei Halbzeit den ausgezeichneten 12. Platz belegt hatte, fiel nach einer unsauberen Fahrt zurück. Rahel Kopp durfte sich immerhin darüber freuen, zum zweiten Mal in dieser Saison Weltcup-Punkte gesammelt zu haben – und das mit der hohen Startnummer 62.

Die Abschiedsfahrt von Maze

Der Abschied einer Grossen

Mit Startnummer 34 nahm Tina Maze in Maribor ihr letztes Weltcup-Rennen in Angriff. Die slowenische Olympiasiegerin, Weltmeisterin und Gesamtweltcupsiegerin, hatte ihr definitives Karriereende in Interviews zuletzt offengelassen. Ihre Fahrt liess dann aber wenig Zweifel über einen Abschied vom Skizirkus aufkommen.

Die 33-Jährige fuhr auf ihrer Heimstrecke nach einer guten halben Minute an den Pistenrand, um sich bei ihrem Trainer und Lebensgefährten Andreas Massi zu bedanken. Nach dem letzten Tor schnallte sie ihre Ski ab und überquerte die Ziellinie ein letztes Mal zu Fuss – ein Abschied für immer?

Das sagt Tina Maze zu ihrem Abschied:

