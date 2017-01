Holdener so schnell wie Shiffrin, Hansdotter noch schneller

Wendy Holdener hat im 7. Slalom der Saison zum 6. Mal den Sprung aufs Podest geschafft. Beim Sieg von Frida Hansdotter teilte sie sich den 3. Rang mit Mikaela Shiffrin.

Das Podest

1. Frida Hansdotter (Sd) 1:51,40

2. Nina Löseth (No) +0,58

3. Wendy Holdener (Sz) +0,78

3. Mikaela Shiffrin (USA) +0,78

Frida Hansdotter und Flachau bleibt eine Liebesgeschichte. Die Schwedin, welche beim traditionellen Nachtslalom in Salzburg zum 6. Mal in Serie aufs Podest fuhr, liess Nina Löseth, Saisondominatorin Mikaela Shiffrin und die exakt so schnelle Wendy Holdener hinter sich. Nach dem ersten Lauf hatte sich Hansdotter einen Polster von fast einer Sekunde auf die Konkurrenz herausgefahren, welchen sie in der Entscheidung geschickt verwaltete.

Holdener bietet Shiffrin Paroli

Bereits zum 6. Mal im 7. Slalom schaffte Holdener in dieser Saison den Sprung aufs Treppchen. Nach dem Slalom von Maribor hatte die Schwyzerin zum Angriff auf Shiffrin geblasen. Und tatsächlich war sie in der Endabrechnung genau so schnell wie die US-Amerikanerin, die zur Halbzeit nach einem für ihre Verhältnisse verpatzten Lauf nur auf dem 5. Zwischenrang lag. Zum lange erhofften ersten Slalomsieg reichte es dennoch nicht.

Nervosität im Hause Shiffrin. Nach Rang 5 im 1. Lauf ab zum Training. zwischen den Läufen!! @srfsport #srfski pic.twitter.com/B4gX3ftXXV — Jann Billeter (@JannBilleter) 10. Januar 2017

Die weiteren Schweizerinnen

13. Mélanie Meillard

17. Michelle Gisin

21. Denise Feierabend

39. Charlotte Chable

OUT im 1. Lauf: Lara Gut, Rahel Kopp

Im Team von Swiss-Ski sorgte Mélanie Meillard nach zuletzt 2 Ausfällen wieder für einen Platz in den Top 15. Auch Michelle Gisin und Denise Feierabend punkteten. Lara Gut hingegen verpasste es nach einem Ausfall wichtige Zähler für den Gesamtweltcup zu sammeln.

Gestatten: Die «Snow Space Princess»

Der Sieg beim Nachtslalom sorgte bei Hansdotter nicht nur für Zuwachs auf dem Punktekonto: Mit 70'500 Euro Preisgeld wird der Torlauf in Flachau äusserst grosszügig prämiert. Zudem darf sich die Schwedin «Snow Space Princess 2017» nennen.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 10.1.2017, 17:45 Uhr