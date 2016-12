Schnee, Wind, Nebel: Shiffrin gewinnt chaotischen Riesenslalom

Mikaela Shiffrin gewinnt auch den zweiten Riesenslalom in Semmering. Auch die schwierigen Wetterverhältnisse haben ihr nichts anhaben können. Lara Gut wird als beste Schweizerin 6.

Das Podest

1. Mikaela Shiffrin

2. Tessa Worley (Fr) +0,15 Sekunden

3. Viktoria Rebensburg (De) +0,18

Mikaela Shiffrin hat den zweiten Sieg innert 24 Stunden gefeiert. In einem spannenden Finish distanzierte sie Tessa Worley und Viktoria Rebensburg knapp. Für Rebensburg ist es der erste Podesplatz seit ihrer schweren Knieverletzung.

Dank ihrem erneuten Sieg baut Shiffrin den Vorsprung im Gesamtweltcup auf 115 Punkte auf die zweitplatzierte Lara Gut aus.

Die Schweizerinnen

6. Lara Gut + 0,57

19. Simone Wild +1,98

28. Wendy Holdener +4,44

Wie die meisten Fahrerinnen hatte auch Lara Gut mit den schwierigen Bedingungen zu kämpfen. Mit zwei soliden Läufen holte sie dennoch ein ansprechendes Resultat.

Wendy Holdener, die im Riesenslalom in dieser Saison schon mehrfach mit guten 2. Läufen auf sich aufmerksam gemacht hatte, kam überhaupt nicht auf Touren. Nur mit viel Können und etwas Glück schrammte die Schwyzerin an einem Sturz vorbei. Als 19. fuhr auch Simone Wild in die Punkte.

Der Fast-Sturz von Wendy Holdener Der 2. Lauf von Lara Gut Der Fast-Sturz von Wendy Holdener 0:29 min, vom 28.12.2016

Der 2. Lauf von Lara Gut 1:17 min, vom 28.12.2016

Die Bedingungen

Die Fahrerinnen hatten mit prekären Wetterbedingungen zu kämpfen. Da war einerseits der Neuschnee auf der Piste und in der Luft, dazu gesellte sich dann auch noch Nebel. Zu guter Letzt sorgten Windböen dafür, dass nicht jede Zwischenzeit die wahren Kräfteverhältnisse widerspiegelte. «Von fair muss man gar nicht erst anfangen», ärgerte sich beispielsweise Tina Weirather (14.), die von einer Gefahr für die Athletinnen sprach.

Weirather: «Ich bin sauer, es war gefährlich» 1:22 min, vom 28.12.2016

Die Erleichterung

Bereits im zweiten Rennen nach ihrer schweren Knieverletzung fuhr Anna Veith in die Punkte. Nachdem sie den 2. Lauf am Dienstag noch verpasst hatte, machte es die Österreicherin einen Tag später besser: Sie wurde 25.

Das weitere Programm

Am Donnerstag steht in Semmering ein Nachtslalom auf dem Programm, ehe der Weltcup-Tross nach Zagreb (Kro) weiterzieht.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 28.12.16, 13:20 Uhr