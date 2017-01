Ski-News: Hütter mit Kreuzbandriss

Die Österreicherin Cornelia Hütter muss die WM-Saison beenden. Die Speed-Spezialistin zog sich im Training einen Kreuzbandriss zu. Und: Lindsey Vonn kehrt wohl bald zurück.

Hütter fährt in Val d'Isère aufs Podest (sportaktuell, 17.12.16)

Cornelia Hütter erlitt im Training einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie Risse am Meniskus. Die 24-jährige Steirerin ist nach Eva-Maria Brem und Carmen Thalmann die dritte Leistungsträgerin aus dem alpinen Frauen-Team des ÖSV, für die die Saison vorzeitig zu Ende geht. Hütter hatte Mitte Dezember mit Rang 2 in der Abfahrt in Val d'Isère für den bisher einzigen Podestplatz einer Österreicherin in diesem Winter gesorgt.

Lindsey Vonn nimmt acht Wochen nach ihrem Oberarmbruch das Ski-Training wieder auf. Die Amerikanerin ist in Vail erstmals wieder auf Ski gestanden und wird nun mehrere Tage trainieren. «Die Zeichen stehen gut, dass sie auf jeden Fall vor der WM im Februar wieder Rennen fährt», so US-Alpinchef Patrick Riml gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA.