Alle gegen Alexis Pinturault

Der Franzose ist der grosse Favorit in der Super-Kombi von Wengen. Die Herausforderer kommen aus Norwegen – und der Schweiz.

Der Favorit: Alexis Pinturault

Der Franzose hat die letzten 3 Super-Kombis im Weltcup allesamt gewonnen. Die Ausgeglichenheit ist seine grosse Stärke: Es gibt zwar bessere Abfahrer im Weltcup als Pinturault und (wenige) Läufer, die besser Slalom fahren. Aber: In Kombination ist der Franzose fast unschlagbar. Ausserdem stimmt die Form beim 25-Jährigen, wie sein grandioser Sieg beim Riesenslalom von Adelboden bewies.

Die Herausforderer: Die Norweger

Vor einem Jahr gewann Kjetil Jansrud die Wengen-Kombi vor Aksel Svindal. Mit beiden «Elchen» wird auch in diesem Jahr zu rechnen sein. Auch Aleksander Kilde zählt zum erweiterten Favoritenkreis. Die Franzosen haben mit Adrien Theaux oder Thomas Mermillod Blondin neben Pinturault weitere heisse Eisen im Feuer. Grundsätzlich gilt: In Wengen waren in der Kombi in den letzten Jahren eher die Speed-Spezialisten vorne.

Jankas Siegeslauf 2015

Die Schweizer: Gefährliche Aussenseiter

Carlo Janka hat die Wengen-Kombi vor 2 Jahren gewinnen können. Er zählt auch 2017 zu den Mitfavoriten auf den Tagessieg. Justin Murisier fuhr in der ersten Kombination der Saison auf Rang 4, dürfte in der Abfahrt aber mehr Mühe haben als im Super-G von Santa Caterina. Mauro Caviezel oder Marc Gisin kommen für einen Top-10-Rang in Frage. Oder liegt gar mehr drin?

Wer gewinnt die Super-Kombi von Wengen?

Optionen Alexis Pinturault lässt seinen Gegnern erneut keine Chance Die Norweger feiern wie 2016 einen Sieg Ein Schweizer steht am Freitag zuoberst auf dem Podest Von den Favoriten kann sich niemand durchsetzen, es kommt zu einer Überraschung

