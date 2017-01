Hätte man die Wengen-Abfahrt auf den Sonntag legen können?

Einige Fans und Experten kritisieren die Absage der Lauberhorn-Abfahrt und fragen sich, wieso der Klassiker nicht auf den Sonntag verschoben wurde. OK-Präsident Urs Näpflin bezieht Stellung.

Die Enttäuschung der Fans über die erste Absage der Lauberhorn-Abfahrt seit 13 Jahren war gross. Da die Wetterlage am Sonntag besser war, hinterfragten viele die Entscheidung des Organisationskomitees. ARD-Expertin Maria Höfli-Riesch etwa behauptete, dass es möglich gewesen wäre, den Slalom am Samstag und die Abfahrt am Sonntag durchzuführen.

Näpflin kontert die Kritik von Höfl-Riesch

Letztmöglicher Termin am Donnerstag

Doch die Entscheidung war für das Lauberhorn-OK alles andere als einfach. OK-Präsident Urs Näpflin hat für die Enttäuschung der Fans Verständnis. Doch er stellte auch klar, dass sich Aussenstehende eine solche Verschiebung zu einfach vorstellen. Bereits am Donnerstag musste entschieden werden, dass die Tage für Abfahrt und Slalom nicht getauscht werden.

« Die Slalomfahrer müssen sich vorbereiten können. » Urs Näpflin



Weshalb wurde dies so entschieden, Urs Näpflin? «Am Donnerstag war die Wetterprognose für Samstag und Sonntag ähnlich. Das hat sich jetzt verschoben.» Aber man habe mit der Entscheidung nicht bis am Freitag warten können, «das wäre nicht fair für die Slalomfahrer. Die müssen sich vorbereiten können, müssen anreisen.»

Die Situation ist komplex: So spielen neben den Fahrern etwa auch die Logistik und die Gästesituation eine Rolle. Näpflin sagt deshalb: «Es gibt nichts, das man bedauern müsste.»

Gleichzeitig nahm der OK-Präsident die Meteorologen in Schutz: «Das sind keine Hellseher.» Es sei schlicht nicht möglich, eine hundertprozentig genaue Prognose abzugeben. Am Ende entscheide immerdie Natur.

« Die Meteorologen sind keine Hellseher. » Urs Näpflin



Mit dem Tadel der Experten kann Näpflin wenig anfangen. «Diese Kritik ist für mich nicht relevant. Denn die Leute, die das sagen, haben keine Ahnung, was hinter einem solchen Anlass steckt und was es in der Organisation braucht.» Das seien lediglich emotionale Äusserungen. «Und die ärgern mich auch nicht», so Näpflin gelassen.

Wie schätzen Sie Näpflins Entscheidung ein?

Optionen Völlig korrekt. Das Programm spontan auf den Kopf zu stellen wäre logistisch unmöglich gewesen. Eine Fehlentscheidung. Slalom und Abfahrt hätten problemlos getauscht werden können.

