Lauberhorn-OK hält an Rennprogramm fest

Die Lauberhorn-Rennen finden wie geplant statt. Das OK hat am Donnerstagmorgen entschieden, dass es zu keinen Verschiebungen kommen wird. Die Wettervorhersage ist dennoch nicht optimal.

Schon Anfang Woche hatte das OK klargestellt, dass die Super-Kombination auf jeden Fall am Freitag stattfinden wird. Unsicher war jedoch, ob aufgrund der Wetterlage auch die Abfahrt und der Spezial-Slalom wie geplant durchgeführt werden können.

« Wir haben Fenster, in denen es gehen könnte. » OK-Präsident Urs Näpflin

zur Wettersituation

Die Organisatoren haben entschieden, dass am traditionellen Rennprogramm festgehalten wird. Das heisst, dass die legendäre Lauberhorn-Abfahrt am Samstagmittag stattfindet. Der Slalom geht zum Abschluss der Berner Oberländer Wochen am Sonntag über die Bühne.

Organisatoren hoffen auf «Fenster»

Die Wetterprognosen in Wengen verheissen allerdings weder für Samstag noch für Sonntag optimales Ski-Wetter. «Es ist das dritte Jahr in Folge, dass das Wetter nicht optimal mitspielt. Wir haben keine klare Wettersituation, bei der wir sagen könnten, dass der Sonntag klar besser ist als der Samstag. Wir haben Fenster, in denen es gehen könnte. Aber es ist nicht klar, ob es geht», sagte OK-Präsident Urs Näpflin.