Neuschnee droht Programm in Wengen durcheinanderzuwirbeln

Das erste Abfahrtstraining der Männer in Wengen wird frühestens am Mittwoch stattfinden. Grund dafür sind die Wetterprognosen, die ab Dienstag im Berner Oberland viel Neuschnee verheissen.

Die Meteorologen sprechen von 30 bis 40 Zentimetern Neuschnee alleine am Dienstag. Damit beim Lauberhorn-Klassiker das vorgesehene Programm mit Kombination (Freitag), Abfahrt (Samstag) und Slalom (Sonntag) durchgeführt werden kann, braucht es vorgängig zumindest ein Abfahrtstraining.

Rennprogramm nicht in Stein gemeisselt

«Das wird gemäss Wettervorhersagen weder am Mittwoch noch am Donnerstag einfach», so FIS-Renndirektor Markus Waldner. Der Italiener erwartet deshalb eine «harte Woche».

Für den FIS-Renndirektor hat klar die Abfahrt Priorität, auch weil in dieser Disziplin zuvor im WM-Winter bereits ein Rennen definitiv abgesagt werden musste. Je nach Wetterentwicklung in der kommenden Woche wird deshalb auch bereits eine Anpassung des Rennprogramms in Betracht gezogen.