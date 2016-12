Pinturault schafft vor starker Schweizer Garde Kombi-Hattrick

Kommt Miller 2017 zurück?

Bode Miller erwägt offenbar ein Comeback in der kommenden Saison. Dies erklärte Sasha Rearick, Nationaltrainer des US-Skiteams, am Donnerstag in Santa Caterina gegenüber der Nachrichtenagentur AP. Miller habe per SMS geschrieben: «Zähle auf mich in der Zukunft, Trainer. Ich werde zurückkommen.» (sda)