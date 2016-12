Rettung aus der Kanone

Auch Adelboden und Wengen haben mit Schneemangel zu kämpfen. Trotzdem sollte den Weltcup-Rennen im Januar nichts im Wege stehen. Den Schneekanonen sei dank.

In Adelboden (7. und 8. Januar) und Wengen (13. bis 15. Januar) stehen in wenigen Wochen die Berner Oberländer Skitage an. Trotz der prekären Schneelage ist man an beiden Orten zuversichtlich gestimmt.

Dies vor allem aus einem Grund: Im Sommer wurde in Adelboden und Wengen total über 4 Millionen Franken in die Erneuerung der Beschneiungsanlagen investiert. Dies hat sich gelohnt, wie die Organisatoren im obigen Audio-Beitrag berichten.