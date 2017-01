WM-Out: Ligety wird in St. Moritz fehlen

Ted Ligety wird seinen WM-Titel im Riesenslalom nicht verteidigen können. Der Amerikaner muss sich einer Bandscheiben-Operation unterziehen.

Ligety bekundet Probleme mit der Wirbelsäule und den Bandscheiben, die sich unter anderem in Schmerzen im linken Bein äussern. «Ich habe seit dem Riesenslalom in Sölden Schmerzen. Das hat mich gehindert, auf dem Niveau zu fahren, das ich von mir erwarte», schreibt der Amerikaner auf Instagram. Er habe alles versucht, um eine Operation zu vermeiden, «doch all die Behandlungen und Therapien haben keinen Erfolg gebracht.»

Zum Saisonauftakt noch Fünfter

Schon der vergangene Winter war für Ligety ausserplanmässig zu Ende gegangen, nachdem er im Januar im Training einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten hatte.

Im Oktober beim Prolog in Sölden kehrte Ligety mit einem 5. Rang zufriedenstellend in den Rennbetrieb zurück. Danach aber lief es dem einstigen Dominator im Riesenslalom nicht mehr nach Wunsch. In Val d'Isère und in Alta Badia schied er aus.

3 Mal Riesenslalom-Weltmeister

An der WM in St. Moritz wäre Ligety zum 2. Mal als Titelverteidiger angetreten. Er gewann 2011, 2013 und 2015 stets den Riesenslalom-Titel.