Yule setzt als 4. ein Ausrufezeichen – Mölgg gewinnt in Zagreb

Daniel Yule fährt beim Nachtslalom von Zagreb auf den starken 4. Platz. Der Sieg geht bei windigen Bedingungen an Manfred Mölgg.

Die Siegesfahrt von Manfred Mölgg Der 2. Lauf von Daniel Yule Der 2. Lauf von Luca Aerni Der 2. Lauf von Marc Rochat Der Ausfall von Ramon Zenhäusern Die Siegesfahrt von Manfred Mölgg 1:11 min, vom 5.1.2017

Der 2. Lauf von Daniel Yule 1:13 min, vom 5.1.2017

Der 2. Lauf von Luca Aerni 1:13 min, vom 5.1.2017

Der 2. Lauf von Marc Rochat 1:14 min, vom 5.1.2017

Der Ausfall von Ramon Zenhäusern 1:00 min, vom 5.1.2017

Die ersten 4

1. Manfred Mölgg (It)

2. Felix Neureuther (De) +0,72

3. Henrik Kristoffersen (No) +0,77

4. Daniel Yule (Sz) +0,99

Manfred Mölgg verdankte seinen ersten Sieg seit 8 Jahren einem starken Finaldurchgang. Der Routinier fuhr im 2. Lauf mit Abstand am schnellsten. So preschte er vom 5. Rang an die Spitze vor und distanzierte Felix Neureuther und Henrik Kristoffersen. Der Norweger hatte die letzten beiden Weltcup-Slaloms für sich entschieden.

Auch Daniel Yule durfte mit seiner Leistung zufrieden sein. Der Schweizer lag am Ende nur 0,22 Sekunden hinter dem Podest und realisierte als 4. sein Karrierebestergebnis.

Peitschender Wind: Missliche Bedingungen in Zagreb

Der Wind, der Wind...

Marcel Hirscher lief es nicht wie gewünscht. Der Österreicher hatte auf dem Sljeme die letzten 3 Austragungen allesamt gewonnen. Mit dem 4. Sieg an gleicher Stätte in Serie hätte er sich in die Geschichtsbücher eingetragen. Stattdessen wurde er nur 6.

Zu Reden gab auch der Wind. Zeitweise war die Piste ob der starken Böen kaum zu sehen. Der 2. Lauf wurde deshalb in rekordverdächtigem Tempo durchgepeitscht.

Auch Mikaela Shiffrin war vom heftigen Wind beeindruckt Holy wind in Zagreb — Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) 5. Januar 2017

Die weiteren Schweizer

8. Luca Aerni +1,69

20. Marc Rochat +2,95

OUT: Ramon Zenhäusern

Gleich 4 Schweizer konnten sich in der kroatischen Hauptstadt für den 2. Durchgang qualifizieren. Luca Aerni verlor im oberen Teil des 2. Laufes Zeit, drehte dann aber immer mehr auf und belegte im Zwischenklassement den 2. Rang. Am Ende schaute Platz 8 heraus.

Yule: «Am Schluss sind 3 grosse Namen vor mir» Mölgg: «Weiss nicht, was ich sagen soll» Aerni: «Habe gekämpft bis nach unten» Rochat: «So ein Resultat ist gut für den Kopf» Zenhäusern: «Den Einfädler hätte wohl niemand gesehen» Yule: «Am Schluss sind 3 grosse Namen vor mir» 1:57 min, vom 5.1.2017

Mölgg: «Weiss nicht, was ich sagen soll» 1:23 min, vom 5.1.2017

Aerni: «Habe gekämpft bis nach unten» 0:48 min, vom 5.1.2017

Rochat: «So ein Resultat ist gut für den Kopf» 1:40 min, vom 5.1.2017

Zenhäusern: «Den Einfädler hätte wohl niemand gesehen» 0:49 min, vom 5.1.2017

Marc Rochat (Startnummer 49) erzielte sein bestes Weltcupresultat überhaupt. Der Walliser wurde 20. und verbesserte damit seine Leistung vom 6. Januar 2016. Vor fast genau einem Jahr wurde er in Santa Caterina 27. Ramon Zenhäusern, der den 2. Lauf als 3. in Angriff nahm, schied bei Rennhälfte nach einem Einfädler aus.

Der Ausfall von Überraschungsmann Engel

Halbzeit-Überraschungen scheitern an den Nerven

Bei Halbzeit hatte es ganz nach einer Sensation ausgesehen. Manuel Feller führte vor dem Routinier Julien Lizeroux und dem unbekannten Amerikaner Mark Engel.

Sowohl Feller als auch Engel schieden in der Entscheidung aus, Lizeroux fiel auf Rang 9 zurück. Der grosse Pechvogel war denn auch Engel, der sich erstmals für einen 2. Lauf qualifiziert hatte. Der 25-Jährige scheiterte erst kurz vor der Ziellinie.

Das weitere Programm

Ab Samstag macht der Weltcup-Tross in der Schweiz Halt: In Adelboden stehen am legendären «Chuenisbärgli» ein Riesenslalom und ein Slalom auf der Agenda.

