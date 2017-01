Erfolgreicher Start ins neue Jahr für Wawrinka

Heute, 12:35 Uhr

Stan Wawrinka ist mit einem Sieg in die Tennissaison 2017 gestartet. Der Romand bezwang in Brisbane nach einem Freilos Viktor Troicki in zwei Sätzen.

Bild in Lightbox öffnen. Nachdem im ersten Durchgang das Tiebreak zugunsten Wawrinkas entscheiden musste, sorgte ein Servicedurchbruch des Romands zum 4:5 für die Vorentscheidung gegen die Nummer 29 der Welt. Danach servierte Wawrinka die Partie sicher nach Hause. In der nächsten Runde heisst der Gegner des 31-Jährigen Kyle Edmund (ATP 45). Der Brite profitierte von der Aufgabe von Lucas Pouille.

bbi