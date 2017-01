Federer glückt der Auftakt in Melbourne

Roger Federer hat seinen 1. Ernstkampf seit über einem halben Jahr gewonnen. Der Schweizer schlug in der Auftaktrunde der Australian Open den Österreicher Jürgen Melzer in 4 Sätzen.

Nach 2:05 Stunden steht der 7:5, 3:6, 6:2, 6:2-Sieg fest.

Im 2. Durchgang verliert Federer 5 Games in Serie und auch den Satz.

In der 2. Runde heisst Federers Gegner Noah Rubin. Der Amerikaner ist die Nummer 200 der Welt.

Am 8. Juli 2016 bestritt Roger Federer in Wimbledon seinen letzten Ernstkampf (Halbfinal-Niederlage gegen Milos Raonic). Nach dem gelungenen Intermezzo beim Hopman Cup in Perth stand nun in der 1. Runde von Melbourne das 1. echte Kräftemessen seit über einem halben Jahr statt.

Federer: «Ich kam nur schwer ins Spiel rein»

Und Federer bestand den Test mit Bravour. Zwar kostete ihn eine Schwächephase mit 5 Game-Verlusten in Serie den 2. Satz. Daneben wusste der 4-fache Melbourne-Champion fast durchwegs zu überzeugen:

Der Aufschlag funktionierte hervorragend. Er brachte Federer nicht nur viele Gratispunkte (u.a. 19 Asse) ein. Er rettete ihn auch regelmässig in kritischen Phasen.

Mit der Vorhand konnte Federer fast nach Belieben Druck ausüben und Melzer in die Defensive drängen.

Auch am Netz agierte Federer meist sicher und konnte so die Punkte erfolgreich verkürzen.

Jürgen Melzer versuchte sein Bestes, blieb aber letztlich ohne echte Chance auf den Coup. Dennoch war die Weltnummer 300 ein echter Gradmesser, denn Melzer konnte immer wieder andeuten, dass er einst die Nummer 6 der Welt war. Der wie Federer 35-Jährige wurde in den letzten Jahren aber immer wieder durch Schulterprobleme gebremst.

Nun gegen Rubin

Der Zweitrunden-Gegner von Federer heisst Noah Rubin (ATP 200). Der Amerikaner hat sich erfolgreich durch die Qualifikation gespielt und in der 1. Runde seinen Landsmann Björn Fratangelo in 5 Sätzen geschlagen. Federer und Rubin haben noch nie gegeneinander gespielt.

