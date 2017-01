Round-Up: 9 Matchbälle gehabt – und doch noch verloren

Die Belgierin Yanina Wickmayer wird ihre Niederlage bei den Australian Open so schnell nicht vergessen. Diese und weitere News aus «Down Under» im Round-Up.

Das Drama

Unglaubliche 9 (!) Matchbälle erspielte sich Yanina Wickmayer in ihrer Partie gegen Lucie Safarova. Doch die Belgierin konnte keinen davon nutzen. Am Ende unterlag sie der Tschechin in der wohl bittersten Partie ihrer Karriere mit 6:3, 6:7 (7:9), 1:6.

Die Favoriten

Milos Raonic ist der Auftakt geglückt. Die Nummer 3 des Turniers gewann gegen den unbequemen Deutschen Dustin Brown glatt in drei Sätzen. Ebenfalls ohne Probleme gegen einen Deutschen setzte sich Rafael Nadal gegen Florian Mayer durch.

Einen Marathon absolvierte Alexander Zverev. Der deutsche Youngster, der beim Hopman Cup Roger Federer besiegt hatte, musste gegen den Niederländer Robin Haase über 5 Sätze gehen.

Die Favoritinnen

Einen Start nach Mass erwischte Karolina Pliskova. Die Tschechin, für viele Experten die Top-Favoritin auf den Titel, machte mit Sara Sorribes-Tormo beim 6:2, 6:0 kurzen Prozess.

