Vögele schafft den Sprung ins Hauptfeld

Die Schweizer Fraktion in Melbourne hat Zuwachs erhalten. Stefanie Vögele hat als Nummer 1 der Qualifikation auch die 3. und entscheidende Hürde überstanden.

Beim am Montag beginnenden Major-Event sind 6 Schweizer und Schweizerinnen dabei

Stefanie Vögele verdiente sich ihre bereits 23. Grand-Slam-Teilnahme

Stefanie Vögele (WTA 111) blieb sich in Melbourne selbst treu – es geht nichts ohne beträchtlichen Aufwand. So musste die 26-Jährige auch in der 3. Partie in Folge über die volle Distanz und wurde erst noch zu einer Aufholjagd gezwungen.

Am Ende kurzen Prozess gemacht

Gegen die 91 Plätze schlechter klassierte Mazedonierin Lina Gjorcheska verschlief Vögele den Start und gab den 1. Satz mit 4:6 ab. Doch danach steigerte sich die Aargauerin immer mehr.

Zwar lag sie auch im Entscheidungs-Durchsatz nochmals zurück. Die letzten 6 Games wurden dann jedoch zur Beute der Schweizerin. Vögele liess sich so nicht mehr vom Kurs abbringen und stellte mit 4:6, 6:3, 6:2 den Einzug ins Haupttableau sicherstellte.