Kyrgios meldet sich mit Sieg zurück

Der australische Badboy Nick Kyrgios kehrt nach seiner Sperre mit einem Sieg auf die Tennis-Bühne zurück. Der 21-Jährige besiegte beim Hopman-Cup in Perth den Spanier Feliciano Lopez mit 6:3, 6:4.

Kyrgios ist wieder da: zahm und stark (Quelle: SNTV) 1:03 min, vom 1.1.2017

Mitte Oktober war Nick Kyrgios von der ATP gesperrt worden, nachdem er sich beim Turnier in Schanghai zum wiederholten Mal unsportlich verhalten hatte. Nun meldet sich der 21-Jährige aus Canberra mit einem Sieg zurück. Zum Auftakt am Hopman Cup in Perth gewann die Weltnummer 13 gegen den Spanier Feliciano Lopez 6:3, 6:4.

Trotz des Sieges von Kyrgios verlor der Gastgeber seine Auftaktpartie gegen Spanien, da Daria Gavrilova sowohl ihr Einzel gegen Lara Arruabarrena als auch das Mixed-Doppel mit Kyrgios verlor.

Federer und Bencic am Montag

Roger Federer und Belinda Bencic werden am Montag in der Night-Session in der Perth Arena gegen Grossbritannien ins Geschehen eingreifen. Für Federer ist das Duell gegen Dan Evans die erste Partie seit der Halbfinal-Niederlage Anfang Juli in Wimbledon gegen Milos Raonic.

Danach musste der 35-jährige Baselbieter die Saison aufgrund seines im Februar 2016 am Meniskus operierten Knies vorzeitig abbrechen. Federer gewann den Hopman Cup an der australischen Westküste 2001 an der Seite von Martina Hingis.

