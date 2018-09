In einem Jahr sind nationale Wahlen in der Schweiz und da rücken sie wieder in den Fokus: Die Nicht-Wähler. Wohl jede Partei im Land überlegt sich, wie sie diese Menschen an die Urne locken könnte. Denn: Es geht um mehr als die Hälfte der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger.

Einfach Politik, der Inland-Podcast von Radio SRF, will nicht nur ÜBER Nicht-Wähler reden, sondern auch MIT ihnen. Wer sind sie, die sogenannten «Stumm-Bürger»?

Was müsste passieren, damit Sie Ihre Stimme hergäben? Sagen Sie es uns!