Allgemeines - Was geht den Staat mein Fleisch an?

Abstimmungen zum Thema Essen häufen sich. Weniger Fleischkonsum, keine Pestizide auf den Äckern, tiergerechtere Ställe - das sind nur einige der Anliegen, über die das Volk entscheiden muss. Doch was geht die Politik überhaupt mein Menüplan an? Die Antwort gibts in dieser Folge von Einfach Politik.