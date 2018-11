Es ist Zeit für «Einfach Politik». In dieser Folge dreht sich alles um das hochpolitische Thema Zeitumstellung.

Wer bestimmt in der Schweiz, wie spät es ist? Wir besuchen das eidgenössische Institut für Metrologie METAS und erfahren mehr.

Die EU gab Ende August bekannt, dass sie die Zeitumstellung abschaffen will. Ewige Sommerzeit wäre der Plan. Diesem Entscheid liegt eine nicht repräsentative Umfrage zugrunde. Nicht einmal 1% der gesamten EU Bevölkerung haben mitgemacht. Doch was die EU kann, können wir bei «Einfach Politik» schon lange. Wir befragten mehrere Schweizer Bürger in einer Strassenumfrage, ob wir die Zeitumstellung ebenfalls abschaffen sollen.

Wie steht der Bundesrat zu dieser Thematik? Und: Welche Schritte wären für eine Abschaffung der Zeitumstellung nötig?

Das alles behandeln wir in dieser Folge von «Einfach Politik».

