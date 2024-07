Die Idee vom eigenen Buch– wer hat sie nicht? Ob Familiengeschichte, Roman oder Sachbuch, dieser Traum schlummert in vielen Köpfen.

Die drei Hosts des Podcasts «Zivadiliring» teilen ihre Erfahrungen und beantworten Fragen rund um den Entstehungsprozess von Texten. Yvonne Eisenring gibt zudem Insights rund um das Leben als Buchautorin – von gain bis pain. Eine Orientierungshilfe:

Die Podcasterinnen sind auch Schreiberinnen Box aufklappen Box zuklappen Nebst ihren Tätigkeiten als Hosts und Moderatorinnen sind alle drei auch schreibende Journalistinnen. Maja Zivadinovic Kolumne im «Tagblatt der Stadt Zürich» und bei «Wir Eltern»

Schreibt regelmässig für die «Schweizer Illustrierte» Gülsha Adilji Zweiwöchentliche Kolumne für die «Sonntagszeitung»

Schrieb Texte für «Rockstar Magazine», «Annabelle», «Schweizer Illustrierte» Yvonne Eisenring Schreibt Bücher, Theaterstücke und Drehbücher

Schrieb Texte für «Neon», «Annabelle», «Süddeutsche Zeitung Magazin», «Sonntagszeitung», «Das Magazin» und Kolumnen für «Friday Magazin» und «Beobachter Natur»

Die Themenfindung

Gülsha Adilji: «Ich muss mir immer das aufschreiben, was in mir am meisten Emotionen auslöst. Ich habe ein Notiz-File auf meinem Handy, in dem ich mir Dinge aufschreibe, die mit mir oder um mich herum geschehen. Ich schreibe eher selbstreferenziell.»

Maja Zivadinovic: «Bei ‹Wir Eltern› schreibe ich über mein Leben als Mutter. Ich habe ja ein Kind, welches mich von einer Phase in die nächste katapultiert. Da passiert so viel, dass die Themen Schlange stehen. Und beim Tagblatt der Stadt Zürich bin ich ein wenig auf die Eskapaden der Promis angewiesen. Leider gibt es davon bei uns in der Schweiz nicht viele.»

Legende: Maja Zivadinovic, Yvonne Eisenring und Gülsha Adilji (v. l.) widmen sich in ihrem Podcast «Zivadiliring» den kleinen, grossen und deepen Themen des Lebens. Bild: Mirjam Kulka

Der Nervenaufrieb

Gülsha: «Ich kann nicht schreiben, wenn ich keine Deadline habe. Ich habe alle zwei Wochen den Abgabetermin am Freitagnachmittag und es wird jedes Mal Samstagvormittag, bis ich die Kolumne abgebe. Immer, immer, immer.»

Den ersten Satz eines Textes finde ich wichtiger als den letzten. Er entscheidet, ob man weiterliest oder nicht.

Maja: «Mich nervt der letzte Satz. Den ersten habe ich immer ‹zack-bumm›. Ihn finde ich auch wichtiger. Er entscheidet, ob jemand weiterliest oder nicht. Ich gebe manchmal den Text meinem Freund, er haut einen top letzten Satz hin – und dann werde ich hässig.»

Yvonne Eisenring: «Mich nerven Texte, die keinen schönen Bogen haben. Also, wenn der Schluss nichts mit dem Anfang zu tun hat, regt mich das auf.»

Der Traum vom eigenen Buch

Yvonne: «Wenn man einen Roman veröffentlichen will und noch keine Erfolge als Autor oder Autorin vorweisen kann, muss man das ganze Manuskript fertig haben. Dieses schickt man an Verlage oder an Literaturagenturen. Einige Verlage nehmen nur Manuskripte von Agenturen an.

Der Prozess ist vergleichbar mit einer Auktion: Die Verlage, die das Buch wollen, geben ihr bestes Angebot ab. Kommt ein Deal zustande, erhält man als Autor:in einen Vorschuss und eine Deadline, zu welchem Zeitpunkt das Buch fertig sein muss.»

Mit jeder Prozess-Schlaufe liest man sein Buch nochmals komplett durch.

«Nachdem ich mein aktuelles Buch ‹Life Rebel› fertig geschrieben habe, gab es drei Lektorats-Schlaufen, dann eine Korrektorats-Schlaufe und am Schluss kommt noch die Satz-Schlaufe. Und jedes Mal lese ich das Buch von A bis Z nochmals durch.



So viele Leute sagen mir, sie wollen auch mal ein Buch schreiben und ich sage allen: Wenn du es nicht wahnsinnig gerne tust, dann don’t fucking do it. Ich liebe es zu schreiben und sogar ich finde es manchmal ein ‹pain in the ass›. Das Schreiben einfach nur ‹lässig› finden reicht leider nicht. Man muss es wirklich lange lässig finden – über Monate, manchmal Jahre hinweg.»

Der Podcast Zivadiliring Box aufklappen Box zuklappen Worüber reden Frauen, wenn sie unter sich sind? Über alles. Maja Zivadinovic, Gülsha Adilji und Yvonne Eisenring besprechen zweiwöchentlich die Widrigkeiten des Alltags, diskutieren die grossen Fragen des Lebens und teilen ihre verrücktesten Erlebnisse. Alle Folgen sind hier nachzuhören.