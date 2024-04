Was tun nach der Pension? Diese Senioren haben die Antwort

Besonders wenn sich die vordere Zahl des Alters ändert, empfinden viele Menschen etwas Unbehagen. Doch Altern ist ein Privileg, wie diese Seniorinnen und Senioren zeigen. Sie machen Lust auf die Pension, inspirieren und lindern die Angst vor dem Älterwerden.

1. Mit Knall in die Pension

Der frisch pensionierte Dokumentarfilmer Hanspeter Bäni begibt sich gemeinsam mit dem Neu-Rentner Jürgen Podlass auf eine Fernwanderung. Die beiden möchten mit Zelt und Schlafsack zum nördlichsten Punkt Deutschlands laufen. Sehr inspirierend, da sie unbeschönigt über den riesigen Einschnitt, den die Pension mit sich bringt, reden. Es kommt auch zu einem heftigen Streit, die beiden trennen sich – und finden sich wieder.

32:54 Video Pensioniert und weg – Vom Sinnsuchen im Rentnerleben Aus Reporter vom 03.04.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 32 Minuten 54 Sekunden.

2. Frische Liebe im Alter

Die 78-jährige Yvonne hat ihr Doppelbett längst verkauft und sich gut im Leben eingerichtet, ohne einen Partner. Plötzlich meldet sich ihre Jugendliebe Peter nach 59 Jahren. Es ist, als ob ein Blitz eingeschlagen hätte. Die Liebe lässt sich in jedem Alter finden.

07:26 Video Das späte Liebesglück Aus DOK vom 17.01.2019. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 26 Sekunden.

3. Schönheit ist vergänglich? Von wegen!

Best-Ager-Models beweisen genau das Gegenteil. Sie zeigen der Welt mit viel Eleganz, dass man in jedem Alter wunderschön sein kann. Ich zumindest finde die Models im Beitrag wirklich atemberaubend. Eine davon ist übrigens die 75-jährige Maye Musk, die Mutter von Elon Musk. Sie gehört derzeit zu den gefragtesten Topmodels der Welt.

02:39 Video Modeln im AHV-Alter Aus Gesichter & Geschichten vom 30.06.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 39 Sekunden.

4. Tattoo-Ikone Herbert Hoffmann

Der gebürtige Deutsche und Wahl-Appenzeller war eine Ikone unter den Tätowierern. Im Video zeigt er seinen voll-tätowierten Körper. Man lerne: Es ist nie zu spät für ein Tattoo. Und auch wenn einige über die Zeit verlaufen, man kann immer noch sehr cool damit aussehen.

02:27 Video Ausstellung, die unter die Haut geht Aus Tagesschau vom 27.01.2018. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 27 Sekunden.

5. Fit ins digitale Zeitalter

Einer meiner persönlich grössten Sorgen im Alter ist es, nicht mit dem digitalen Wandel mithalten zu können. Dass diese Angst vielleicht unbegründet ist, zeigt dieses Video. Die Seniorinnen und Senioren lernen spielerisch das Metaverse und VR-Brillen kennen. Und haben richtig Spass dabei.

04:47 Video Seniorinnen und Senioren im Metaverse Aus 10 vor 10 vom 14.08.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 47 Sekunden.

6. Politisch aktiv für die Zukunft

Böse Zungen sagen, Seniorinnen und Senioren scheren sich nicht um die Zukunft, da sie weniger lang mit den Konsequenzen zu leben hätten. Die Gruppe namens «Klimaseniorinnen» beweist das Gegenteil: Sie hat vor dem Europäischen Gerichtshof eine Klage gegen die Schweiz eingereicht, weil sie der Meinung ist, der Klimaschutz des Bundes sei unzureichend und verletze das Grundrecht auf Unversehrtheit.

08:28 Video Klimaklage der Schweizer Klimaseniorinnen Aus Kulturplatz vom 12.04.2023. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 28 Sekunden.

7. Skydiving mit 104

Auch für grosse Adrenalinkicks ist es nie zu spät. Das zeigte Dorothy Hoffner im Herbst letzten Jahres. Die damals 104-jährige Seniorin sprang aus dem Flugzeug und stellte so einen Rekord als vermutlich älteste Fallschirmspringerin der Welt auf. Leider ist sie nur eine Woche nach ihrem spektakulären Sprung gestorben.

8. Berufswechsel im hohen Alter

Wirginia Szmyt, alias DJ Vika, steht seit ihrer Pensionierung am Mischpult. Joe Biden war 78, als er das Amt des US-Präsidenten antrat, König Charles der III. war 73, als er den Thron bestieg. Beide Männer sind Rekordhalter in Sachen Alter bei Amtsantritt, was zwar nicht ganz unkritisiert bleibt, aber dennoch beweist: Wer einen gewissen Berufswunsch hegt, kann diesen auch noch bis ins hohe Alter verfolgen.

Schliessen 04:20 Video DJ mit 85: Wie man anders alt werden kann Aus 10 vor 10 vom 19.02.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 20 Sekunden. 05:51 Video Charles III. ist König Aus 10 vor 10 vom 08.09.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 51 Sekunden. 09:19 Video Joe Biden ist als US-Präsident ins Weisse Haus eingezogen Aus 10 vor 10 vom 20.01.2021. abspielen. Laufzeit 9 Minuten 19 Sekunden.

