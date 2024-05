Wusstest du das? Du kannst den «Treff» auf deinem Bildschirm im Handy so einrichten, dass er wie eine App funktioniert. Geh die Schritt-für-Schritt-Anleitung hier durch und schon bald hast du ein neues Bildli in der App-Sammlung.

So richtest du den Treff als «App» ein

Den «Treff» gibt es ja nicht als «richtige» App. Das hast du bestimmt schon gemerkt. ABER: Du kannst ein sogenanntes Webicon (auch Lesezeichen genannt) auf deinem Bildschirm des Smartphones einrichten. Dann kannst du den «Treff» wie eine App nutzen und bist in Sekundenschnelle am Chatten und Bloggen😍

Wie richtest du den «Treff» als «App» ein? Hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Schritt: «Treff» öffnen

Öffne einen Browser auf deinem Handy (Google Chrome, Safari, Edge...) und gib https://www.srf.ch/kids/treff ein. Du kannst dich auch schon direkt einloggen wenn du willst.

2. Schritt: Teilen auf Home-Bildschirm beim iPhone

Jetzt musst du quasi den Link teilen und auf den Bildschirm «setzen». Beim iPhone drückst du unten auf den Teilen-Button (Ein Quadrat, aus dem ein Pfeil nach oben schaut) und dann wählst du «Zum Home-Bildschirm».

2. Schritt: Teilen auf Home-Bildschirm bei Android-Geräten

Bei Android-Geräten ist dieser Schritt je nach Smartphone etwas unterschiedlich. Grundsätzlich musst du auch «teilen», also klickst du auf das Zeichen mit dem Punkt links, aus dem zwei Striche abgehen mit je einem Punkt am anderen Ende.

Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, die du auswählen kannst. Vielleicht musst du auch ein bisschen seitlich scrollen, damit das richtige Feld kommt. Es heisst entweder «Zu Smartphone hinzufügen», wie hier im Bild, oder auch einfach «Zu Bildschirm hinzufügen». Es kann auch sein, dass du «Lesezeichen hinzufügen» klicken musst. Probiere einfach aus. Bei Android-Geräten kann es zudem passieren, dass das Webicon dann auf dem Bildschirm nicht ideal angezeigt wird. Das verbessern wir grad noch und bitten um Geduld 😊

3. Schritt: Zum Bildschirm hinzufügen

Nun siehst du in der Vorschau, wie das Webicon aussehen wird plus der Name «SRF Kids». Nun klickst du auf «Hinzufügen».

4. Schritt: Das Webicon vom Treff ist als «App» sichtbar



Juhuu, du hast es geschafft!! Nun kannst du direkt auf den «Treff» zugreifen. Vergiss aber nicht, dich auch weiterhin auf srfkids.ch umzuschauen! 😁 Es gibt nach wie vor neben dem «Treff» noch ganz viele andere spannende Sachen zum Hören, Schauen und Lesen...

Wenn diese Anleitung keine Hilfe war, dann melde dich bei uns per Mail: redaktion@srfkids.ch. Wir helfen dir gerne, das Problem zu lösen!