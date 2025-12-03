Ob Thaiboxen in Littau (LU) oder Fussball in Witikon (ZH): Bei «SRF Kids Inside» siehst du das Leben von Kindern in der Schweiz. Zuhause, draussen, und: in ihrem Verein!

Ich habe nicht nur ein Autogramm von Serge Gnabry, sondern auch ein Foto.

Wow, ein Foto von einem Profifussballer zu haben – das ist der Traum von vielen Kindern. Auch Alina (13) ist darum sehr stolz auf ihr Bild mit dem deutschen Nationalmannschaftsspieler Serge Gnabry. Sie möchte Fussballprofi werden und trainiert dafür hart im FFC Südost in Witikon, Kanton Zürich. Das unterschriebene Fussball-Shirt ist ihr Lieblingsgegenstand.

Legende: Alina (13) in ihrem Element: Sie möchte Profifussballerin werden. SRF

Warum sie auch ein Shirt der kosovarischen Nationalmannschaft besitzt und viele andere spannende Dinge erfährst du bei «SRF Kids Inside». In der Serie zeigen dir Kinder in ca. 10 Minuten pro Folge ihr Leben und ihr Verein. Alina kommt in der zweiten Staffel vor, zusammen mit Anna (12), Uma (13) und Julia (13). Sie spielen alle vier im FFC Südost in Witikon Zürich. Hier kannst du alle Folgen schauen:

«SRF Kids Inside»: Staffel 2

Staffel 1 ist seit November 2025 online. Dort zeigt dir Liam (13), wie er sich selbst sein Abendessen kocht. Und Moira (12) erzählt von ihrem manchmal nervigen Bruder. Auch Leandra (10) und Sofia (12) sind dabei. Alle vier haben das gleiche Hobby: Sie sind im Thaiboxclub! Schau hier alle 4 Folgen:

«SRF Kids Inside»: Staffel 1

Das ist «SRF Kids Inside» Box aufklappen Box zuklappen 1 Verein, 4 Kinder: Bei «SRF Kids Inside» erzählen Kinder in vier Folgen à je ca. 10 Minuten aus ihrem Leben. Was sie verbindet: ihr Verein. Die ersten beiden Staffeln vom Thaiboxclub in Littau (LU) und vom FFC Witikon (ZH) sind online auf srfkids.ch, auf Play SRF und Youtube SRF Kids verfügbar.

Falls du dich für Fussball, Handball, Blauring und Co. interessierst: Hier findest du alle Vereine, die es in der Schweiz gibt. Klicke einfach auf deinen Kanton und Ort und schon findest du dein neues Hobby 😃