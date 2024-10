«Quiz der Woche» - Was weisst du über den Tod?

Der Tod gehört zum Leben dazu, auch wenn er manchmal schwer zu verstehen ist. Es gibt viele verschiedene Wege, über den Tod nachzudenken und ihn zu begreifen – in der Natur, bei Tieren oder in den Bräuchen von Menschen auf der ganzen Welt. Teste dein Wissen in unserem Quiz.