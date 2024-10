Per E-Mail teilen

Das Wichtigste in Kürze Box aufklappen Box zuklappen Die Hamas – eine Gruppe im Nahen Osten, die ihre Ziele mit Waffen erreichen möchte – hat am Samstag, 7. Oktober 2023, das Land Israel angegriffen.

Israel reagierte mit Angriffen auf die palästinensischen Gebiete, wo die Hamas an der Macht ist. Der Konflikt dauert bis heute an.

Es gibt auf beiden Seiten viel Leid, Angst, Verletzte und Tote.

Im Herbst 2024 hat sich der Streit auch auf das Land Libanon und Iran ausgeweitet.

Nahostkonflikt, Israel und palästinensische Gebiete – bitte was?!

Der Nahostkonflikt ist der Streit zwischen dem Land Israel und den palästinensischen Gebieten. Diese Gebiete heissen Gazastreifen und Westjordanland (siehe Karte). Dort leben vor allem Araber und Araberinnen, die man auch Palästinenser:innen nennt. In Israel leben vor allem Juden und Jüdinnen, aber auch einige Araber:innen. Israel und die palästinensischen Gebiete liegen im Nahen Osten.

Schon seit vielen Jahren gibt es immer wieder Probleme und Kämpfe zwischen diesen beiden Gruppen. Sie sind sich nicht einig, wem das Land gehört und wie sie zusammenleben können.

Wer ist die Hamas?

Den Menschen im Gazastreifen – also im palästinensischen Gebiet – geht es schon länger sehr schlecht, sie sind arm. Im Gazastreifen hat die Gruppe Hamas das Sagen. Viele Länder halten die Hamas für eine Terrorgruppe, weil sie Gewalt benutzt, um ihre Ziele zu erreichen. Ihr Ziel ist es, Israel zu zerstören und einen eigenen, islamischen Staat, zu gründen, in dem sie nach ihren Regeln leben können. Das führt immer wieder zu Kämpfen mit Israel.

Eskalation im Oktober 2023

Am 7. Oktober 2023 griff die Hamas Israel an. Sie schossen Raketen ab und drangen auch in israelische Städte ein. Dabei wurden viele Menschen verletzt und getötet. Israel war sehr wütend und traurig über diesen Angriff.

Daraufhin erklärte der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu der Hamas den Krieg. Israel griff den Gazastreifen an, um die Hamas zu bekämpfen. Ausserdem schloss Israel alle Grenzen zum Gazastreifen, sodass die Menschen dort keine Vorräte wie Wasser oder Strom mehr bekommen. Auch Ägypten, das Nachbarland, schloss seine Grenze. Dadurch können die Menschen im Gazastreifen nicht mehr fliehen oder Hilfe bekommen.

Wie geht es weiter?

Seitdem gibt es viele Kämpfe, und die Lage bleibt schwierig. Beide Seiten haben grosses Leid erlebt, und es gibt viele Verletzte und Tote. Der Streit zwischen Israel und der Hamas dauert schon lange an und hat sich nun auf andere Länder ausgeweitet.

Legende: Von beiden Seiten gibt es Raketenangriffe. Israel kann viele Raketen abfangen und so die eigene Bevölkerung schützen. Keystone