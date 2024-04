Die Kälte ist zwar spürbar im Gesicht, doch der Rest des Körpers ist warm eingepackt. Im Hintergrund ist das Schleifen von Kufen über Eis zu hören und ab und zu ertönt ein dumpfer Knall, wenn ein Puck gegen die Bande geschlagen wird. Na, weisst du schon, worum es geht?

Und was fasziniert Kinder eigentlich so am Eishockey? SRF Kids Reporter Simon (12) hat ein Eishockey-Playoff Spiel besucht und findet es in dieser Reportage für dich heraus.

Audio Eishockey hautnah! 18:06 min, aus SRF Kids Reporter:in vom 02.04.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 18 Minuten 6 Sekunden.

