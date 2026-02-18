Du bist noch kein Team F.L.S.-Profi? Unser Detektiv-Trio ist zurück mit neuen Rätseln, mehr Action und überraschenden Wendungen. Damit du perfekt vorbereitet bist, findest du hier alles, was du über Team F.L.S. wissen musst. So bist du mehr als bereit für den neuen Fall.

1. Wer ist Team F.L.S.?

Fabienne (Fabi) : Ihre Eltern leiten das Hotel Saanenhof.

: Ihre Eltern leiten das Hotel Saanenhof. Luiz : Seine Mutter Maria ist die Chefin des portugiesischen Restaurants Casa Maria im Hotel Saanenhof. Sie ist mit dem Polizisten Von Grünigen zusammen.

: Seine Mutter Maria ist die Chefin des portugiesischen Restaurants Casa Maria im Hotel Saanenhof. Sie ist mit dem Polizisten Von Grünigen zusammen. Sandy Handy: Wie der Name schon sagt, ist es ein Handy. Aber nicht irgendein Handy. Es ist ein super schlaues Handy, das sprechen und fühlen kann. Das wurde in einem Gewitter durch einen Blitzschlag aktiviert. Ein richtiger Geistesblitz!

Legende: Fabi (links), Luiz (rechts) und Sandy Handy (in Luiz Hand) Pascal Coffez

2. We are family! Wer ist mit wem verwandt?

In Fabis Familie herrscht grosses Verwandtschafts-Chaos. Fabi muss es Luiz immer wieder erklären. Grandma Miller ist die Schwester von Fabis Grossvater. Lady Blake ist die Tochter von Grandma Miller. Emma und Bob sind Zwillinge und die Kinder von Lady Blake.

Cleopatra, auch Cleo genannt, ist Fabis Hund. Ursprünglich gehörte sie Lady Blake. Diese war jedoch gemein zu ihr und hat sie sogar einmal fast vergiftet. Deshalb hat Fabi sie zu sich genommen. Langsam wird sie auch zu einer richtigen Detektiv-Hündin! Vielleicht heissen sie ja bald Team F.L.S.C.?

Legende: Fabi, Luiz, Sandy Handy und Cleo lösen gemeinsam einen Fall. Pascal Coffez

3. So en Schi… Schilehrer! Wem gehört der Saanenhof jetzt?

Am besten erklärt es dir Fabi selbst: «D Grandma Miller isch d Schwöschter vo mim Grossvater. Die zwöi sind im Saanehof ufgwachse. Und wo sie gross sind gsi, hei sie gstritte, wer das Hotel darf übernäh. Sie sind vor Gricht, und d Grandma het verlore. Sie isch wüetig uf und devo und erscht nach 40 Jahr wieder zrügg cho als mega riichi Witwe, zum Fride schliesse mit em Saanehof. Aber iri Tochter, d Lady Blake, wott kei Friede schliesse und het äxtra s Luxushotel Rose im Dorf bout für em Saanehof Gäscht wägznäh.»

Der Saanenhof gehört also Fabis Eltern. Sie haben aber immer wieder Geldprobleme. Grandma Miller ist reich und hilft ihnen aus.

Da Fabis Eltern gerade beide krank sind, können sie den Saanenhof nicht leiten. Emma Blake hat mit Hilfe der gutmütigen Grandma Miller die Leitung an sich gerissen.

Legende: Ob Lady Blake hier wohl schon ihren nächsten Plan schmiedet? Da gehörte Cleo noch Lady Blake. Du siehst, wie toll Cleo das fand... Pascal Coffez

Jetzt weisst du bestens Bescheid und bist bereit für den neuen Fall! Rätsle mit Team F.L.S. mit: